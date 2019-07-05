Kremlin'den S-400 Açıklaması

Türkiye'ye ilk S-400 bataryasının teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağı bildirildi. Kremlin de anlaşmanın planlandığı gibi devam etttiğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağına dair Türk basınında çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. Peskov "S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" ifadesini kullandı.
Türk basınında çıkan haberlerde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatı için yüklemenin Pazar günü yapılacağı bildirildi. Habertürk, S-400'lerin Rus askeri havalimanından Pazar günü yüklemesi yapılması planlanan S-400'lerin önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lere ilişkin dünkü açıklamasında, "Temmuz'un ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz" demişti.
Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.