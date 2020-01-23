banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122540
ALTIN
299.029
DOLAR
5.9321
STERLİN
7.7891
EURO
6.5570
Feci trafik kazası: 2 yaralı
YİNE KAZA!
3 ay cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ercan'dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU

Kraliçe 2. Elızabeth, Brexıt Yasasına Onay Verdi

Londra, 23 Ocak 20 : İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

Kraliçe 2. Elızabeth, Brexıt Yasasına Onay Verdi

Londra, 23 Ocak 20 : İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:04
Kraliçe 2. Elızabeth, Brexıt Yasasına Onay Verdi

Londra, 23 Ocak 20 : İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

banner317
Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da Glorıa Kasırgasında 11 Kişi Öldü
İspanya'da Glorıa Kasırgasında 11 Kişi Öldü
Fransa'da Glorıa Kasırgası Nedeniyle 1750 Kişi Evinden Tahliye Edildi
Fransa'da Glorıa Kasırgası Nedeniyle 1750 Kişi Evinden Tahliye Edildi
Afrika'nın en zengin kadını Isabella Dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı
Afrika'nın en zengin kadını Isabella Dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı
Ab: “myanmar, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kararını Tam Olarak Uygulamalı”
Ab: “myanmar, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kararını Tam Olarak Uygulamalı”
AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı
AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı
Ab İdlib'deki Saldırıların Durdurulması Çağrısında Bulundu
Ab İdlib'deki Saldırıların Durdurulması Çağrısında Bulundu
Abd'den, Kasım Süleymani'nin Halefine Tehdit
Abd'den, Kasım Süleymani'nin Halefine Tehdit
Çin'de Salgının Başladığı Vuhan'a Tüm Toplu Taşıma Seferleri Durduruldu
Çin'de Salgının Başladığı Vuhan'a Tüm Toplu Taşıma Seferleri Durduruldu
Endonezya'da Göçmen İşçileri Taşıyan Tekne Battı: 10 Kişi Kayıp
Endonezya'da Göçmen İşçileri Taşıyan Tekne Battı: 10 Kişi Kayıp
Suud'un Twıtter'deki Manipülasyon Aracı: Elektronik
Suud'un Twıtter'deki Manipülasyon Aracı: Elektronik "şeytan"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim