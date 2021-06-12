Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu

İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth, G7 zirvesine ev sahipliği yapan Cornwall'daki dev botanik bahçesini ziyaret etti.

95 yaşındaki Kraliçe'den ziyareti sonrası pasta kesmesi istendi. Bunun için de kendisine bir kılıç verildi. Kraliçe'nin pastayı kılıçla kesme çabası, gülüşmelere neden olurken; yardım eli uzatan Cornwall Düşesi Camilla oldu. Kraliçe, kesme işlemine daha sonra bıçakla devam etti.

G7 liderleri, toplantının ardından burada Kraliçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı.

Liderler, bölgedeki ünlü kubbelerinin önünde Kraliçe ile aile fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de hazır bulundu.