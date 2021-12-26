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Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Noel'i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan kişi tutuklandı.

26 Aralık 2021 Pazar 08:45
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir kişinin izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.

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Polis, zanlının yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

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