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Kraliçe Elizabeth'e sönük kutlama

Kraliçe Elizabeth'in 95'inci doğum günü için gerçekleştirilen Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, bu yıl da salgın nedeniyle her zamankinden farklı yapıldı.

13 Haziran 2021 Pazar 18:20
Kraliçe Elizabeth'e sönük kutlama
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in resmi doğum günü kutlaması bu yıl da salgın nedeniyle her zamankinden farklı oldu.

21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziranın ikinci cumartesi günü yapılan Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, dün Windsor'da düzenlendi.

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İkinci kez salgın engeline takılan Windsor Kalesi'ndeki askeri geçidi, geçen yılki gibi Kraliçe tek başına seyretti.

Her yıl Londra'nın merkezinde yapılan tören, bu yıl Windsor Kalesi'nin içinde düzenlendi.

Normalde bu etkinlikte, tüm kraliyet üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkar, halkı selamlayarak gösteriyi izlerdi.

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