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Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e yönelik bir ölüm tehdidi ortaya çıktı. Saldırganın Hindistanlı olduğu ve bir tehdit videosu yayınladığı belirlendi.

28 Aralık 2021 Salı 07:38
Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi

İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in Noel tatili için gittiği Windsor Sarayı'na girmeye çalışan bir saldırgan yakalandı.

Saldırganın görüntülü bir mesaj yayınladığı da tespit edildi.

Video, Jaswant Singh Chail adlı saldırganın eyleminin, aslında çok daha ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu.

19 yaşındaki saldırgan videoda elinde arbalet olarak da bilinen mekanik bir yay ve ok, yüzünde maske ve kapüşonla görülüyor.

Hint asıllı olduğu belirlenen saldırgan Kraliçe Elizabeth'i 'intikam' için öldüreceğini söylüyor.

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Kraliçe'yi öldürmeyi planladı

Saldırgan, videoda İngiliz birliklerinin 1919 yılında Hindistan'da, silahsız bir kalabalığa ateş açtığını hatırlatıyor.

“Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" sözlerini söylüyor.

Amritsar Katliamı olarak bilinen bu olayda 300 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az bin göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

Saldırgan hakkında soruşturma sürüyor. Buckingham Sarayı'ndan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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