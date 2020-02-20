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Kral Selman İle Pompeo, Bölgesel Ve Uluslararası Meseleleri Görüştü

Riyad, 20 Şubat 20 : Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Kral Selman İle Pompeo, Bölgesel Ve Uluslararası Meseleleri Görüştü

Riyad, 20 Şubat 20 : Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 13:03
Kral Selman İle Pompeo, Bölgesel Ve Uluslararası Meseleleri Görüştü
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Riyad, 20 Şubat 20 : Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, ABD'li Bakan Pompeo ile başkent Riyad'da bir araya geldi. 
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Riyad ve Washington'un bu gelişmeler karşısındaki tutumu ile onlara yönelik çabaları ele alındı. 
Pompeo gün içinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin, Suudi Arabistan'ın güvenliğine olan güçlü bağlılığını teyit etmek için Riyad'ı ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade etti. 
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın bölgedeki "kötü niyetli" davranışlarına Suudi Arabistan'la birlikte karşı durma ihtiyacının devam ettiğini kaydetti.

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Pompeo'nun dün başlayan ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Pompeo'nun Riyad'ı bölgesel güvenlik, ekonomi ve insan haklarına ilişkin meseleleri görüşmek üzere ziyaret ettiği belirtilmişti.
Haberlerde, insan hakları konuları arasında Riyad yönetiminin, Kasım 2017'de prens, bakan ve iş adamlarını da kapsayan gözaltı operasyonunda tutuklanan ve hala yargılanma aşamasında olan Suudi Arabistan asıllı ABD vatandaşı Dr. VelidFetihi'nin durumunun da yer aldığı ifade edilmişti. 
(AA/AK/ŞEB)
 

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