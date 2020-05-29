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Kovid-19\'u Önlemek İçin Evde De Maske Takmak Faydalı Olabilir

Ankara, 29 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aile üyeleri arasında yayılmasını önlemek için evlerde maske takılmasının göz önünde bulundurulabileceği bildirildi. 

29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
Kovid-19\'u Önlemek İçin Evde De Maske Takmak Faydalı Olabilir
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Ankara, 29 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aile üyeleri arasında yayılmasını önlemek için evlerde maske takılmasının göz önünde bulundurulabileceği bildirildi. 
BMJ Global Health'de yayımlanan bir makaleye göre, Çinli 124 aileden 335 kişiyle yapılan bir çalışma, evde maske takmanın, virüsün aile bireyleri arasında yayılmasını engellemede yüzde 79 etkili olduğunu gösterdi. 
Makalede öte yandan evde maske takmanın sadece ailede herhangi birinde Kovid-19 semptomları görülmeden önce etkili olduğu da vurgulandı. 
Çalışma çerçevesinde katılımcılara evlerindeki hijyen ve salgın sırasındaki tutumları konusunda sorular soruldu. Uzmanlar ayrıca 14 günlük kuluçka döneminde hangi faktörlerin yeni tip koronavirüs bulaşma riskini artırıp azalttığını inceledi. 
Virüsün enfekte olan ilk kişiden diğer aile üyelerine yayılmasına, 124 ailenin 41'inde rastlanırken, toplamda 77 yetişkin ve çocuğa bu yolla Kovid-19 bulaştığı görüldü. 

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Ailede enfekte olan ilk kişide henüz Kovid-19'un semptomları görülmezken evde maske takmanın, virüsün yayılmasını engellemede yüzde 79 etkili olduğu belirtildi. 
Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinde görevli uzmanlar, "Bu çalışma, semptom başlangıcından önce evlerde yüksek bulaşıcılık riskini doğrularken, evlerde maske kullanımı, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe gibi farmasötik olmayan önlemler, Kovid-19'un, salgın sırasında yayılımını önleyebilir." değerlendirmesini yaptı. 
Çalışmada ayrıca her gün dezenfektan kullanımının, evi havalandırmanın ve araya bir metre mesafe koymanın, kalabalık ailelerde bile virüsün bulaşma olasılığını azalttığı yanı sıra çocuklar arasında bulaşıcılığın daha düşük olduğu bulguları elde edildi.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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