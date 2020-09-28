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Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler... Can Kaybı 1 Milyonu Aştı

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 1 MİLYONU AŞTI 

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:48
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler... Can Kaybı 1 Milyonu Aştı
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DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 1 MİLYONU AŞTI 
Saraybosna, 28 Eylül 20 (TAK): Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 211 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon, iyileşenlerin sayısı da 24 milyon 532 bine ulaştı.
Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 299 bin, Hindistan'da 6 milyon 50 bin, Brezilya'da 4 milyon 719 bin, Rusya'da 1 milyon 151 bine çıktı.
Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.
Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısından fazlasının salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

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Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi. Bu bağlamda, 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü açıldı.
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri için yeniden müracaatların yapılacağı "İtemerna" uygulamasının, bugün itibarıyla aktifleştirileceğini duyurdu.
(AA/AK/ÖK)
 

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