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Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

ABD\'NİN KANADA VE MEKSİKA SINIRLARI 21 EKİM\'E KADAR KAPALI KALACAK - FRANSA’DA KOVİD-19 YASAKLARININ GEVŞETİLMESİNDEN BU YANA ÖLÜ SAYISI İLK KEZ YÜKSELDİ - İSRAİL\'DE 3 HAFTALIK KOVİD-19 KARANTİNASI BAŞLIYOR - AFRİKA\'DA 41 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KOVİD-19\'A YAKALANDI

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:50
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
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ABD'NİN KANADA VE MEKSİKA SINIRLARI 21 EKİM'E KADAR KAPALI KALACAK - FRANSA’DA KOVİD-19 YASAKLARININ GEVŞETİLMESİNDEN BU YANA ÖLÜ SAYISI İLK KEZ YÜKSELDİ - İSRAİL'DE 3 HAFTALIK KOVİD-19 KARANTİNASI BAŞLIYOR - AFRİKA'DA 41 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KOVİD-19'A YAKALANDI
Saraybosna, 19 Eylül 20 : Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 30 milyon 550 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 953 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 207 bine ulaştı.
Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 893, Hindistan'da 5 milyon 274, Brezilya'da 4 milyon 466, Rusya'da 1 milyon 91 bine çıktı.
ABD yönetimi, Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Kanada ve Meksika ile sınırlarının "zorunlu olmayan tüm seyahatlere" kapalı tutulması kararını 21 Ekim'e kadar uzattı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan haftalık Kovid-19 güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, salgın yasaklarının gevşetilmesinden bu yana ölü sayısının ilk defa yükseldiği, geçen hafta 129 olan sayının bu hafta katlanarak 265’e çıktığı bildirildi.
İspanya'da Kovid-19 salgınında tespit edilen yeni vakaların 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de ek önlemler alındı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, salgının tüm eyaletlerde "kırmızı bölge" şeklinde yüksek riskli hale geldiğini belirterek, "Sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bine ulaşacak." dedi.
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alınan 3 haftalık karantina kararı bugün uygulanmaya başlayacak.

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Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya alırken, 4 yeni tip Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu.
Sırbistan'da bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni Kovid-19 tedbirleri, sınır kapılarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Salgının yüksek oranlarda seyrettiği ülkelerden Karadağ'dan gelenler için 10 günlük gözetimin zorunlu kılındığı Sırbistan'a giriş yapan vatandaşlar, ayrıntılı incelemeden geçirildi. 
Özbekistan'da 1 Ekim’den itibaren yurt dışından ülkeye gelecekler için yeni uygulama başlatılacak. Buna göre, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu Çin, Tayland, Malezya, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Finlandiya, Letonya, Avusturya ve Japonya’dan gelenler doğrudan ülkeye girebilecek.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında 41 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Fas'ta son 24 saatte 2 bin 488 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
(AA/AK/HÖ)
 

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