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Kovid-19 Salgınında İyileşenlerin Sayısı Dünya Genelinde 2,6 Milyonu Geçti

Ankara, 29 Mayıs 20 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 600 bini aştı.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
Kovid-19 Salgınında İyileşenlerin Sayısı Dünya Genelinde 2,6 Milyonu Geçti
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Ankara, 29 Mayıs 20 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 600 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 605 bin 586 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (498 bin 762), İspanya (196 bin 958), Brezilya (193 bin 181), Almanya (164 bin 100), Rusya (159 bin 257), İtalya (150 bin 604), Türkiye (124 bin 369), İran (114 bin 931), Çin (78 bin 291) ve Hindistan (71 bin 410) oldu.

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Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 939 bin 353’e ulaşırken, virüs nedeniyle 362 bin 798 kişi hayatını kaybetti.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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