Kovid-19 Önlemlerini Yetersiz Bulan Öğretmenler Madrid\'de Greve Gitme Kararı Aldı

Madrid, 19 Ağustos 20 : İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni eğitim öğretim yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeterli önlemin alınmadığını ve planlama eksikliği olduğunu savunan öğretmenlerin bağlı olduğu sendikalar, greve gitme kararı aldı.
Madrid'deki 4 büyük sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, gerek özerk yönetimin gerekse Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin "ciddi bir eylem planı" olmadığı belirtildi.
Kovid-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığı, eğitim personelinde kaynak artışının öngörülmediği kaydedilen açıklamada, mevcut durumda okullarda eğitime başlamanın insan sağlığını tehlikeye atacağı öne sürüldü.
Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlaması öngörülen 4 Eylül'de kreş, 8 Eylül'de ilkokul ve 9 Eylül'de orta-lise öğretmenlerinin greve gitmesi için karar alındığı bildirildi. Ayrıca 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gidileceği duyuruldu.
Açıklamada, sendikaların Kovid-19'a karşı talepleri de şu şekilde sıralandı:
MADRİD ÖZERK YÖNETİMİ'NİN ÇIKARDIĞI YÖNETMELİĞE DAVA
Diğer yandan İşçi Komisyonları sendikası, salgınla mücadelede eğitim camiasını "kendi kaderlerine terk ettiği" iddiasıyla Madrid Özerk Yönetimi'nin 9 Temmuz'da çıkardığı Kovid-19'a karşı önlemleri içeren yönetmeliğine dava açmak için mahkemeye başvurdu.
İspanya'da Kovid-19'un en yaygın görüldüğü yer olan Madrid'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin yaşanan tartışmalar, Katalonya, Endülüs gibi ülkenin diğer özerk yönetimlerinde de görülüyor.
Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan İspanya'da dün açıklanan son verilere göre 364 bin 196 vaka bulunurken, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 670'e ulaşmıştı.
(AA/ÖZ/GÜL)