banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102655
ALTIN
379.486
DOLAR
6.7931
STERLİN
8.3057
EURO
7.4648
banner339
Köpeklerini zehirlediler diye ekinlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
İNTİKAM İÇİN YAKMIŞ
Polis göz açtırmıyor
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Birbirlerini budama makası ve civili tahta ile darp ettiler
YEŞİLYURT’TA ÇİT KAVGASI
Uyuşturucu tasarufu: 2 kişi tutuklandı
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Kovid-19 Nedeniyle Limana Çekilen Roosevelt Uçak Gemisi Denize Açıldı

Ankara, 21 Mayıs 20 : Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD\'nin Pasifik Okyanusu\'ndaki Guam Adası\'nda limana çekilen

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:07
Kovid-19 Nedeniyle Limana Çekilen Roosevelt Uçak Gemisi Denize Açıldı
banner337
banner345

Ankara, 21 Mayıs 20 : Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda limana çekilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi yeniden denize açıldı.
ABD ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan habere göre, 27 Mart'tan bu yana limanda bulunan uçak gemisi 3 bin kişilik mürettebatıyla eğitim görevi için Guam'daki Deniz Üssünden batıya, Filipin Denizi'ne doğru yol çıktı.
Gemi mürettebatından 1800 kişinin ise karantinadakilere ve Kovid-19 hastalarına yadım için karada bırakıldığı kaydedildi.

banner341
Roosevelt uçak gemisi, 26 Mart'ta mürettebatı içinde Kovid-19 vakaları görülmesinin ardından limana çekilmişti. Geminin tüm personeline test yapılmış ve 1150 kişide virüs saptanmıştı.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Robot Çoban Köpeği Geliştirildi
Robot Çoban Köpeği Geliştirildi
İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Belirtilerine İki Yeni Semptom Daha Ekledi
İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Belirtilerine İki Yeni Semptom Daha Ekledi
"ab Hava Yolu Ulaşım Kılavuzunda" Maske Ve Mesafe Uyarısı
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 7 Bin 249'a Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 7 Bin 249'a Yükseldi
Pakistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1000'i Geçti
Pakistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1000'i Geçti
Moldova’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1 Kasım’da Yapılacak
Moldova’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1 Kasım’da Yapılacak
Filipinler’de 213, Tayland’da 3 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Filipinler’de 213, Tayland’da 3 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor
İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor
Umman'da 797 Mahkuma Bayram Affı
Umman'da 797 Mahkuma Bayram Affı
Meksiko'da Kovid-19 Tedbirleri 1 Haziran'dan İtibaren Gevşetiliyor
Meksiko'da Kovid-19 Tedbirleri 1 Haziran'dan İtibaren Gevşetiliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim