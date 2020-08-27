banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
459.880
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7280
EURO
8.7049
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

Kovid-19 Kurallarına Uymayan Ab Komiseri İstifa Etti

Brüksel, 27 Ağustos 20 : İrlanda\'da uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:12
Kovid-19 Kurallarına Uymayan Ab Komiseri İstifa Etti
banner337
banner351

Brüksel, 27 Ağustos 20 : İrlanda'da uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.
Yaz tatili için bulunduğu İrlanda'da salgın tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan Hogan, yazılı açıklamada bulundu.
İrlanda seyahati nedeniyle "pişman" olduğunu belirten Hogan, "İrlanda'daki bütün Kovid-19 kurallarına uymaya çalıştım. Ziyaretim sırasında yaptığım hatalar nedeniyle kalpten özür dilerim." ifadesini kullandı.
Hogan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e istifasını sunduğunu bildirdi.
Kovid-19'un bireyler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisinin farkında olduğuna dikkati çeken Hogan, "Bir kamu görevlisi olarak Kovid-19 kurallarına bağlılığımda daha titiz davranmalıydım." değerlendirmesinde bulundu. 

banner341
İSTİFAYA GİDEN SÜREÇ
Hogan, geçen hafta ülkesi İrlanda'da bir golf topluluğunun düzenlediği turnuvaya ve ardından 80 kişilik akşam yemeğine katılmıştı.
Ülkede yürürlükte olan salgın tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlenen etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştu.
"Golfgate" olarak adlandırılan skandal nedeniyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi istifa etmişti.
AB’nin ticaretten sorumlu komiseri olan 60 yaşındaki Hogan, önceki komisyon döneminde de tarımdan sorumlu üye olarak görev almıştı.
(AA/RÇ/FEZ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Boko Haram Bir Gecede 75 Kişi Öldürdü
Nijerya'da Boko Haram Bir Gecede 75 Kişi Öldürdü
Abd'de, Tecavüz Ve Cinayetten 37 Yıl Yatan Mahkum Dna Testiyle Aklandı
Abd'de, Tecavüz Ve Cinayetten 37 Yıl Yatan Mahkum Dna Testiyle Aklandı
Abd'de Siyahi Cinayet Zanlısının İntiharı Sokakları Karıştırdı
Abd'de Siyahi Cinayet Zanlısının İntiharı Sokakları Karıştırdı
Trump, Miçotakis İle Görüşmesinde
Trump, Miçotakis İle Görüşmesinde "doğu Akdeniz'de Diyalog" Çağrısı Yaptı
Mısır'da 19 kişi daha kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Mısır'da 19 kişi daha kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı
ABD'de 37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı
ABD'de 37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı
Boko Haram Nijerya'da bir gecede 75 kişiyi öldürdü
Boko Haram Nijerya'da bir gecede 75 kişiyi öldürdü
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim