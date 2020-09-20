banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Kovid-19\'dan Son 24 Saatte Hindistan\'da 1133, Brezilya\'da 739, Meksika\'da 455 Kişi Öldü

Ankara, 20 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan\'da 1133, Brezilya\'da 739, Meksika\'da 455 kişi hayatını kaybetti.

20 Eylül 2020 Pazar 09:44
Kovid-19\'dan Son 24 Saatte Hindistan\'da 1133, Brezilya\'da 739, Meksika\'da 455 Kişi Öldü
banner337
banner351

Ankara, 20 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1133 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bin 752'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 605 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 400 bin 619'a çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da salgının başından bu yana virüs bulaşan 4 milyon 303 bin 43 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada günlük en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

BREZİLYA

banner341
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 739 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 136 bin 532'ye, vaka sayısı ise 33 bin 57 artarak 4 milyon 528 bin 240'a yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 820 bin 95 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 455 artarak 73 bin 258'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 167 artışla 694 bin 121'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 496 bin 224 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

(AA/TUĞ/HA)

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de Hükümet Güçleriyle Çatışmalarda Husilerden 14 Milis Öldü
Yemen'de Hükümet Güçleriyle Çatışmalarda Husilerden 14 Milis Öldü
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim