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Kovid-19\'dan Son 24 Saatte Hindistan\'da 1115, Meksika\'da 703, Brezilya\'da 504 Kişi Öldü

Ankara, 9 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan\'da 1115, Meksika\'da 703, Brezilya\'da 504 kişi öldü.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Kovid-19\'dan Son 24 Saatte Hindistan\'da 1115, Meksika\'da 703, Brezilya\'da 504 Kişi Öldü
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Ankara, 9 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1115, Meksika'da 703, Brezilya'da 504 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1115 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 73 bin 890'a yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 89 bin 706 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 74 bin 894 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.
MEKSİKA
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 703 artarak 68 bin 484'e ulaştı.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 351 artışla 642 bin 860'a çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 451 bin 159 kişi iyileşti.

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
BREZİLYA
Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 504 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 464’e, vaka sayısı da 14 bin 269 artarak 4 milyon 162 bin 73’e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 858 bin 783 vaka ve 31 bin 430 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 397 bin 234 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

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