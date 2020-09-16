banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1113
ALTIN
473.366
DOLAR
7.4736
STERLİN
9.7399
EURO
8.8708
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerinde Hafif Ve Orta Dereceli Yan Etkilere Rastlandı

DENEKLERİN BİRÇOĞUNDA YORGUNLUK, BAŞ AĞRISI, ÜŞÜME VE KAS AĞRILARI, BAZILARINDA ATEŞ VE SINIRLI SAYIDAKİ DENEKTE YÜKSEK ATEŞ GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerinde Hafif Ve Orta Dereceli Yan Etkilere Rastlandı
banner337
banner351

DENEKLERİN BİRÇOĞUNDA YORGUNLUK, BAŞ AĞRISI, ÜŞÜME VE KAS AĞRILARI, BAZILARINDA ATEŞ VE SINIRLI SAYIDAKİ DENEKTE YÜKSEK ATEŞ GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Ankara, 16 Eylül 20 : Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak üzere Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşı adayının insanlar üzerindeki testlerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandığını bildirdi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, ortaklarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerinde "deneklerde hafif ve orta dereceli bazı yan etkilere rastlandığını" açıkladı.

Şirket, aşı uygulanan deneklerin birçoğunda yorgunluk, baş ağrısı, üşüme ve kas ağrıları görüldüğü, bazılarında ateş ve sınırlı sayıdaki denekte yüksek ateş tespit edildiği kaydetti.

Şirketin Aşı Araştırma ve Geliştirme Bölümü yöneticisi Kathrin Jansen, Bağımsız Veri İzleme Komitesinin söz konusu bulguların güvenlik açısından risk oluşturacağını düşünmesi halinde denemeyi durdurabileceğini ancak şu ana kadar bu yönde bir karar almadığını ifade etti.

Klinik denemede katılımcıların kimlikleri kapalı olduğundan, yan etkilerin aşının uygulandığı deney grubunda mı yoksa "placebo" adı verilen sahte formül dozlarının uygulandığı kontrol grubunda mı ortaya çıktığı bilinmiyor. Testleri denetleyen Bağımsız İzleme Komitesinin bu bilgilere erişimi bulunuyor.

 Aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemeye şu ana kadar 12 binden fazla deneğe iki doz aşı uygulandı. Şirket bir süre önce başta 30 bin kişinin katılması planlanan denemenin katılımcı sayısını 44 bine çıkarmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla, önceki gün yaptığı açıklamada, aşının etkinliğine dair kesin sonuçları ekim sonuna kadar almayı beklediklerini, tescil, imalat ve dağıtım süreçleri için hazırlıklara başladıklarını bildirmişti.

banner341
Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech öncülüğünde geliştirilen aşı adayının üretim lisansı ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma şirketleri tarafından satın alınmıştı.

ASTRAZENECA AŞI ADAYININ TESTLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURMUŞTU

Öte yandan İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği "AZD1222" adlı Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşamadaki testleri, İngiltere'de bir katılımcıda "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkması nedeniyle 9 Eylül'de geçici olarak durdurulmuş, 12 Eylül'de testlerin yeniden başlamasına karar verilmişti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

35 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 9 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 29,7 milyonu aşarken, 939 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/AK/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de Bae destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu
Yemen'de Bae destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu
Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı
Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı
Von Der Leyen: “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır”
Von Der Leyen: “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır”
AA’dan Analiz : “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Gerginliği Yayma Çabaları Devam Ediyor”
AA’dan Analiz : “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Gerginliği Yayma Çabaları Devam Ediyor”
Krizin Gölgesinde Savunma Harcamalarını Artıran Yunanistan'ı Zor Bir Kış Bekliyor
Krizin Gölgesinde Savunma Harcamalarını Artıran Yunanistan'ı Zor Bir Kış Bekliyor
Bae Ve Bahreyn’in Barıştığı Netanyahu Döneminde 3 Bin 500’e Yakın Filistinli Katledildi
Bae Ve Bahreyn’in Barıştığı Netanyahu Döneminde 3 Bin 500’e Yakın Filistinli Katledildi
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 80 Bine Yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 80 Bine Yaklaştı
İsrail'de Bae Ve Bahreyn Bayrakları Sökülerek Yerlerine Filistin Bayrağı Asıldı
İsrail'de Bae Ve Bahreyn Bayrakları Sökülerek Yerlerine Filistin Bayrağı Asıldı
Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı
Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim