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Kovid-19 Almanya\'nın Vergi Gelirlerini Düşürdü

FEDERAL DEVLET VE BELEDİYELERİ KAPSAYAN VERGİ GELİRLERİ NİSANDA 2019’UN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,5 AZALARAK 39 MİLYAR AVROYA GERİLEDİ

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Kovid-19 Almanya\'nın Vergi Gelirlerini Düşürdü
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FEDERAL DEVLET VE BELEDİYELERİ KAPSAYAN VERGİ GELİRLERİ NİSANDA 2019’UN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,5 AZALARAK 39 MİLYAR AVROYA GERİLEDİ
Berlin, 22 Mayıs 20 : Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 düştü.
Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar avroya geriledi.
Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti.
Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar avroya geriledi.

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Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı.
Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81,5 milyar avro düşürmüştü.
2020’de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717,8 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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