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Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişiye, hükümetin Kovid-19 yardım fonuna sahte başvurular yaparak 4,2 milyon dolar dolandırmayı planlama suçlamasında bulunuldu.

04 Ocak 2022 Salı 12:00
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

Federal Mahkemede görülen davada, zanlı Valesky Barosy (27) suç ortaklarıyla birlikte hükümetin Kovid-19 yardım fonunu dolandırmakla suçlandı.

Barosy, hükümetin Kovid-19 yardım fonu olarak salgın mağdurlarını desteklemek amacıyla yaptığı ödemelerde, 5 elektronik dolandırıcılık, 3 kara para aklama ve 1 ağır kimlik hırsızlığını planlamakla suçlandı. Zanlı mahkeme tarafından suçlu bulunursa 132 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Mahkemeye sunulan iddianameye göre, Barosy ve suç ortakları, 4,2 milyon dolarlık Maaş Koruma Programı kredisi talep ederek sahte kredi başvurularında bulundu.

Savcılar, Barosy'nin geçen yıla ait harcama, net kar ve maaş bordrosunda sahtecilik yaparak sahte vergi formları düzenlediğini iddia etti.

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Barosy ve suç ortaklarının söz konusu dolandırıcılık planıyla yaklaşık 2,1 milyon dolarlık kredi kullandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, elde edilen paranın, Lamborghini, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Rolex gibi lüks marka ürünlerin tüketiminde kullanıldığını aktardı.

Savunma avukatları suçlamalara henüz yanıt vermedi.

Maaş Koruma Programı, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadele eden küçük işletmelere destek vermek amacıyla oluşturulan milyarlarca dolarlık yardım fonunun bir parçasını oluşturuyor.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 13:03
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