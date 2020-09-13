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Kovid-19 vakalarında Hindistan, Brezilya, Meksika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2020 Pazar 10:02
Kovid-19 vakalarında Hindistan, Brezilya, Meksika
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1114 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 78 bin 586’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 94 bin 372 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 754 bin 356’ya çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 702 bin 595 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük ortalama en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 814 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 131 bin 210’a, vaka sayısı da 33 bin 523 artarak 4 milyon 315 bin 687’ye yükseldi.

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Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 553 bin 421 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 421 artarak 70 bin 604’e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 674 artışla 663 bin 973’e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 467 bin 525 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.


 

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Son Güncelleme: 13.09.2020 15:57
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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