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Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi için geliştirilen

04 Ekim 2021 Pazartesi 17:30
Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

EMA'dan yapılan açıklamada, başvurunun "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldığı belirtildi.
Başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için iki ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.

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Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin Kovid-19 hastaları için geliştirildiği bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 04.10.2021 17:52
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