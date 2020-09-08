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Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.

08 Eylül 2020 Salı 10:01
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
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 Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.
Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) açıklamasında, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte kapatılan Kanada-ABD arasındaki sınırlardan toplam 18 bin 341 kişinin tekne, kara ve hava araçlarıyla geçiş yapmaya çalıştığı kaydedildi.
Açıklamada, 22 Mart 2020'den 2 Eylül 2020'ye kadar olan dönemde Kanada'ya geçmeye çalışan kişilerden 5 bin 300'ünün turistik amaçlı geçiş nedeni beyan ettiği, 2 binden fazlasının eğlenceyi ve binden fazlasının da alışveriş yapmayı gerekçe gösterdiği bildirildi.

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Ülkeye girişleri engellenen bu kişilerden 15 bin 980’inin ABD, geri kalanların ise muhtelif ülkelerin vatandaşı olduğu bilgisi verilen açıklamada, aynı tarihler arasında diğer ülkelerden Kanada'ya gelen 448 hava yolcusunun "ilgili giriş standartlarını karşılamadıkları" gerekçesiyle ülkeye girişlerine izin verilmediği belirtildi. 
Salgının başlangıcından bu yana ABD-Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları beş kez yenilenerek uzatılmıştı. En son 21 Eylül'e kadar uzatılan kısıtlamalardan, ticari kamyonların yanı sıra mevsimlik göçmen işçiler ve sağlık çalışanları muaf tutuluyor. 
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 10:17
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Kanada Sınır GüvenliğiABD
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