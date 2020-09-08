Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.
Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) açıklamasında, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte kapatılan Kanada-ABD arasındaki sınırlardan toplam 18 bin 341 kişinin tekne, kara ve hava araçlarıyla geçiş yapmaya çalıştığı kaydedildi.
Açıklamada, 22 Mart 2020'den 2 Eylül 2020'ye kadar olan dönemde Kanada'ya geçmeye çalışan kişilerden 5 bin 300'ünün turistik amaçlı geçiş nedeni beyan ettiği, 2 binden fazlasının eğlenceyi ve binden fazlasının da alışveriş yapmayı gerekçe gösterdiği bildirildi.
Salgının başlangıcından bu yana ABD-Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları beş kez yenilenerek uzatılmıştı. En son 21 Eylül'e kadar uzatılan kısıtlamalardan, ticari kamyonların yanı sıra mevsimlik göçmen işçiler ve sağlık çalışanları muaf tutuluyor.