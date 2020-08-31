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Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 78 BİN 761 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDA GEÇTİ - GÜRCİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI ARÇİL TALAKVADZE’NİN KORUMASINDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ - İSPANYA'DA MİLLİ FUTBOLCU OYARZABAL'IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:40
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
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HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 78 BİN 761 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDA GEÇTİ - GÜRCİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI ARÇİL TALAKVADZE’NİN KORUMASINDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ - İSPANYA'DA MİLLİ FUTBOLCU OYARZABAL'IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyon 315 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 17 milyon 636 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 848 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bin 875'e, vaka sayısı 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 409 bini geçti.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 262’ye, vaka sayısı da 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 6 bin 812 olarak kayda geçti.
Hindistan'da can kaybı 63 bin 498'e, vaka sayısı ise 78 bin 761 artarak 3 milyon 542 bin 733'e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 713 bin 933 kişi iyileşti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 990 bin 326’ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93’e yükseldi. Ülkede iyileşen hasta sayısı 806 bin 982’ye ulaştı.

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Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in ablukayı ağırlaştırması ve salgın nedeniyle Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık koşullarının desteklenmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) "acil müdahale çağrısında" bulundu.
Gürcistan Parlamentosundan yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze’nin korumasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından izole edildiği belirtildi. Açıklamada, Talakvadze ile ailesine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 
Fransız tenisçi Benoit Paire'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Real Sociedad takımında forma giyen Mikel Oyarzabal'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 12:11
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