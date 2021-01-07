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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

07 Ocak 2021 Perşembe 09:00
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 87 milyon 643 bin 393, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 891 bin 698 iyileşen kişi sayısı ise 63 milyon 132 bin 337.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 21 milyon 857 bin 616.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 395 bin 938,

- Brezilya 7 milyon 874 bin 539 ,

- Rusya 3 milyon 308 bin 601,

- İngiltere 2 milyon 836 bin 801,

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- Fransa 2 milyon 705 bin 618,

-Türkiye 2 milyon 283 bin 931,

- İtalya 2 milyon 201 bin 945,

- İspanya 1 milyon 982 bin 544,

-Almanya 1 milyon 841 bin 228,

-Yunanistan 142 bin 267,

-Güney Kıbrıs 25 bin 781,

-KKTC 1710.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19 SalgınıKovid19Covid19Vaka SayısıKoronavirüs
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