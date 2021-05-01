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Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti

Dünya genelinde kadınların geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00
Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti
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Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'in yeni raporuna göre, salgın en çok kadınları etkiledi.
2020'de salgın yüzünden 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti, 800 milyar dolar, yani 98 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına eş değer gelir kaybı yaşadı.
Kadın istihdamında yüzde 5'lik bir kayıp yaşanırken bu oran erkeklerde yüzde 3,9 oldu.

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Oxfam International İcra Direktörü Gabriela Bucher, 800 milyar dolarlık gelir kaybının ev hizmetleri, pazar, terzi gibi kayıt dışı istihdama tabi olan milyonlarca kadının gelir kaybını içermediği, kadınların ekonomik kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Raporda ayrıca, 2021'de dünya genelinde 47 milyon kadının daha aşırı yoksulluğa düşeceğinin tahmin edildiğine dikkat çekildi.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2021 10:06
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