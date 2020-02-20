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Kovid-19 salgını, maske ve temizlik ürünlerindeki talebi artırdı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) Başkan Vekili Uğur Ateş, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu maske ve temizlik ürünlerinde yüzde 40'a varan talep artışı yaşandığını bildirdi.

Kovid-19 salgını, maske ve temizlik ürünlerindeki talebi artırdı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) Başkan Vekili Uğur Ateş, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu maske ve temizlik ürünlerinde yüzde 40'a varan talep artışı yaşandığını bildirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Kovid-19 salgını, maske ve temizlik ürünlerindeki talebi artırdı
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Ateş, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ocak ayındaki kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak, 1 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Birliğin, söz konusu dönemde 454,5 milyon dolarlık dış satım performansı sergilediğini aktaran Ateş, Kovid-19 salgınının etkisini gösterdiği sektörler arasında kimya sektörünün ilk sıralarda geldiğini vurguladı.

Ateş, temizlik malzemelerine yönelik talebin arttığına işaret ederek, "Salgın nedeniyle Çin’in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye’de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı. Koruyucu maske ve temizlik ürünlerinde yüzde 30-40 düzeyinde talep artışlarının olduğunu gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

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Endüstriyel hijyen ve kişisel bakım ürünleri imal eden firmaların tam kapasite çalıştıklarına dair bilgiler aldıklarını belirten Ateş, "Koronavirüs salgınından dolayı Çin’deki üretimin 120 güne kadar gecikebileceği öngörülüyor. Ortaya çıkan bu durum tedarikte bir boşluk yaratacaktır. Çin’in üretimde geçici olarak devreden çıkmasıyla ülkemiz kimyevi ürünlerin ihracatında daha güçlü bir ivme yakalayabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA 

İhracat rakamlarını sektörelbazda da değerlendiren Ateş, şunları kaydetti:

"Hollanda, İsviçre ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapılan dış satım, rekor düzeyde arttı. Yüzde 9 bin 437 artış sağladığımız Hollanda, 82,26 milyon dolar ile ocak ayında en çok ihracat yaptığımız ülke oldu. Bu ülkeyi 43,24 milyon dolar ile İtalya, 31,45 milyon dolar ile Mısır izledi. Ocak ayında en fazla ihracat artışı kaydettiğimiz ülke ise yüzde 23 bin 671 oran ve 15,18 milyon dolar değer ile İsviçre oldu. Yüzde 8 binlik artış yakaladığımız Güney Afrika Cumhuriyeti’ne de 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Maske
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