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Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553 Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553 kişi hayatını kaybetti.

01 Eylül 2020 Salı 09:35
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553 Öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 819 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 288'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 921 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 691 bin 167'ye çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 839 bin 833 kişi de iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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BREZİLYA
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 121 bin 381’e, vaka sayısı da 45 bin 961 artarak 3 milyon 908 bin 272’ye yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 804 bin 342 vaka ve 30 bin 14 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 97 bin 734 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 09:51
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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