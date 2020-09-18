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Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1174, Brezilya'da 829, Meksika'da 201 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1174, Brezilya'da 829, Meksika'da 201 kişi öldü.

18 Eylül 2020 Cuma 09:42
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1174, Brezilya'da 829, Meksika'da 201 Kişi Öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1174, Brezilya'da 829, Meksika'da 201 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1174 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 84 bin 372'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 424 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677'ye çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 112 bin 551 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 829 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 134 bin 935'e, vaka sayısı da 36 bin 303 artarak 4 milyon 455 bin 386'ya yükseldi.

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Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 753 bin 82 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 201 artarak 72 bin 179'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 182 artışla 684 bin 113'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 488 bin 416 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 09:49
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip KoronavirüsBrezilya Sağlık Bakanlığı
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