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Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987 ve Meksika'da 300 kişi öldü.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:08
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 Kişi Öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987 ve Meksika'da 300 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1132 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 83 bin 198'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 894 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 118 bin 253'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 4 milyon 25 bin 79 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.
BREZİLYA
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 987 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 134 bin 106'ya, vaka sayısı da 36 bin 820 artarak 4 milyon 419 bin 83'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerden iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 720 bin 312 olarak kayda geçti.

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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
MEKSİKA
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 300 artarak 71 bin 978'e ulaştı. 
Kovid-19 vaka sayısının da 4 bin 444 artışla 680 bin 931'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 485 bin 24 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmişti.
(AA/AK/GÜL)
 

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Son Güncelleme: 17.09.2020 09:14
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaHindistanKovid19
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