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Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 kişi öldü.

22 Eylül 2020 Salı 09:40
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 Kişi Öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1053 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 bin 935'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 83 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 562 bin 663'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 4 milyon 497 bin 867 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke konumunda bulunuyor.

BREZİLYA

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 455 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 137 bin 350 ye, vaka sayısı ise 15 bin 821 artarak 4 milyon 560 bin 83 e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 887 bin 1999 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 204 artarak 73 bin 697'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 917 artışla 700 bin 580'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 502 bin 982 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmişti.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 09:57
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sağlık Bakanlığı
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