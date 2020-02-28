Kovid-19 Avrupa hava trafiğini azalttı

Ocakta Avrupa uçuş trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla günlük yüzde 0,4 azalırken, Portekiz'den Hollanda'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar bazı ülkelerdeki havalimanlarından uçuşlarda yaşanan gecikmeler dikkati çekti.

AA muhabirinin, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ocakta Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği yıllık bazda günlük yüzde 0,4 azalarak 25 bin 365 oldu. Kovid-19 salgınının etkisiyle gerçekleşen uçuş trafiğindeki düşüşün şubatta da devam etmesi bekleniyor.

Ocakta gecikme oranları yüzde 26 azalırken, ortalama süre 8,3 dakika olarak kaydedildi.

Buna karşın bazı kategorilerdeki gecikmelerde artış görüldü.

Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) kaynaklı gecikmelerde Avrupa şebekesinde yüzde 15,3 artış yaşandı. Bunun yüzde 28,6'lık bölümü uçakların inişlerindeki gecikmelerden, yüzde 2,6'sı da havaalanı şartlarından kaynaklandı.

Avrupa şebekesinde en fazla gecikme yaşanan havalimanları Lizbon, Amsterdam, Londra, Viyana, Paris, Madrid, Frankfurt olarak sıralandı. Türkiye'den herhangi bir havalimanı ilk 10 listesinde yer almadı. Bu durum, Türkiye adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Son dönemde uçuş sayısını artırarak dikkati çeken Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'nın hava sahasını kullanması dolayısıyla en fazla yol ücreti ödeyen şirketler arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Raynair, Lufthansa ve Easyjet'ten sonra listeye giren THY'yi, British Airways, Air France, Emirates ve Katar Havayolları takip etti.

En fazla yol ücreti geliri elde eden ülkeler içinde ise Türkiye, ocakta Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan sonra 6'ncı sırada yer aldı.