Kovid-19 aşı piyasası yıllık 25 milyar doları bulabilir

MORGAN STANLEY VE CREDİT SUİSSE ARAŞTIRMASINA GÖRE, ORTALAMA TEK DOZ KOVİD-19 AŞISININ 20 DOLAR OLARAK BAZ ALINMASI HALİNDE AŞI ÜRETİCİSİ İLAÇ FİRMALARININ SADECE ABD, AVRUPA VE DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN YILDA 10 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR

MORGAN STANLEY ANALİSTİ MATTHEW HARRİSON'IN TAHMİNLERİNE GÖRE İSE SÖZ KONUSU GELİR, KÜRESEL ÇAPTA 25 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

BİLİMSEL VERİ ANALİZ ŞİRKETİ AİRFİNİTY'E GÖRE, KORONAVİRÜSE YÖNELİK AŞI ÇALIŞMALARI İÇİN BUGÜNE KADAR DEVLETLERİN BÜTÇESİNDEN TOPLAM 6,5 MİLYAR STERLİN (8,92 MİLYAR DOLAR) AYRILDI

OXFAM, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE ŞİMDİ KÜRESEL ADALET GİBİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN HALKIN AŞI DAYANIŞMASI, DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 14'ÜNÜ OLUŞTURAN GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ŞİMDİDEN AŞILARIN YÜZDE 53'ÜNÜ SATIN ALDIĞINI DUYURDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kilit önem taşıyan ve fiyatları 2,19 ila 44 dolar arasında değişen aşıların, küresel çapta yıllık 10-25 milyar dolar pazar büyüklüğü oluşturması bekleniyor.

Morgan Stanley ve Credit Suisse tarafından yapılan araştırmaya göre, ortalama tek doz Kovid-19 aşısının 20 dolar olduğu baz alındığında aşı üreticisi ilaç firmalarının sadece ABD, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerden yılda 10 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor.

Araştırmaya katkı sunan Morgan Stanley Analisti Matthew Harrison'ın tahminlerine göre de dünya genelinde insanların her yıl aşılanması durumunda söz konusu gelir küresel çapta yıllık 25 milyar dolara ulaşabilir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından oluşturulan Kovid-19 veri tablosunda yer alan bilgilere göre, farklı ilaç şirketlerinin tek doz Kovid-19 aşısı için uyguladığı satış fiyatı 2,19 ila 44 dolar arasında değişiyor.

İngiliz basınında ise AstraZeneca tarafından üretilen aşının tek doz satış fiyatının 4 dolar, Sanofi-GSK tarafından üretilen aşının 10 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Moderna ise ağustos ayında tek doz aşının satış fiyatının en fazla 37 dolar olacağını duyurmuştu.

AŞI ÇALIŞMALARINA 16 MİLYAR STERLİNİN ÜZERİNDE YATIRIM

Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar geçen sürede gözler hep aşı çalışmalarında oldu.

Salgın kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi ve günlük hayatın normale dönmesi, aşılamanın etkin şekilde yapılmasına bağlı olurken, bu alanda ülkelerin, şirketlerin yaptığı çalışmalar hep gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Merkezi Londra'da bulunan bilimsel veri analiz şirketi Airfinity'nin verilerine göre, bugüne kadar koronavirüse yönelik aşı çalışmaları için devletlerin bütçesinden toplam 6,5 milyar sterlin (8,92 milyar dolar) ayrıldı. Kar amacı gütmeyen farklı organizasyonlar da aşı çalışmalarına yaklaşık 1,5 milyar sterlin (2,06 milyar dolar) seviyesinde katkı sundu.

AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Sinovac, Curevac, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, Sanofi/Translate Bio aşı çalışmalarına kamu ve hayır kurumları tarafından verilen destekler de dahil olmak üzere toplam 16 milyar 675 milyon sterlin (22,88 milyar dolar) seviyesinde yatırım yapıldı. Aşı çalışmaları için yapılan yatırımların uzun vadede yatırımcılara kar sağlaması bekleniyor.

Bu arada, çoğu ilaç şirketi, hükümetlerle yürüttükleri görüşmelerde, alım gücüne göre farklı fiyat uygulayabilmek, gerektiğinde esneklik sağlayabilmek ve diğer şirketlerle rekabet edebilmek için satış ücretlerini açıklamaktan kaçınıyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELER AŞILARIN YÜZDE 53'ÜNÜ SATIN ALDI

Airfinity verilerine göre, gelişmiş ekonomiler şimdiden Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşıların yüzde 85'ini satın almış durumda. Diğer ülkelerin de ağırlıklı olarak satış fiyatı daha makul ve lojistiği daha kolay olan AstraZeneca ve Sinovac'ı tercih etmesi bekleniyor.

Merkezi Londra'da olan insani yardım kuruluşu Oxfam, Uluslararası Af Örgütü ve Şimdi Küresel Adalet gibi sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Halkın Aşı Dayanışması, yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan gelişmiş ülkelerin şimdiden aşıların yüzde 53'ünü satın aldığını duyurdu.

