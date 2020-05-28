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Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yoksulluk içindeki çocuk sayısının bu yıl 86 milyon artabileceği uyarısında bulunuldu. 

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:10
Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) ortak yürüttüğü çalışmada, 2020 yılı sonunda Kovid-19'un yol açtığı ekonomik yıkım nedeniyle yoksul evlerde yaşayan çocukların sayısının 86 milyon artışla 672 milyona çıkabileceğine dikkat çekildi. 
Bu çocukların neredeyse üçte ikisinin yaşadığı Sahra Altı Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 44, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 22 oranında bir artış öngörüldüğü kaydedildi.  
UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Koronavirüs salgını, tüm dünyada ailelerin kaynaklarını tüketen, eşi benzeri görülmemiş bir sosyoekonomik krizi tetikledi. Ailelerin yaşadığı finansal sıkıntının yoğunluğu ve ölçeği, çocuk yoksulluğunu azaltmada yıllardır süren ilerlemenin geriye çekileceğinin ve çocukların zaruri hizmetlerden yoksun kalacağının işaretini veriyor. Ortak eyleme geçilmezse kıt kanaat geçinen aileler yoksulluğa itilebilir, çok yoksul aileler on yıllardır görülmeyen seviyelerde mahrumiyetle karşı karşıya kalabilir."  ifadesini kullandı.

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Çocukları Kurtarın Vakfının Üst Yöneticisi Inger Ashing de çalışmalarının dünyaya bir uyarı işareti olması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklar için yoksulluk kaçınılmaz değildir." diye konuştu. 
Kovid-19'un yoksul evlerdeki çocuklara etkisinin hafifletilmesi amacıyla nakit ve gıda yardımları dahil geniş kapsamlı ve ivedi sosyal koruma sistemleri ve programlarının hayata geçirilmesi çağrısında da bulunuldu.

 

Son Güncelleme: 28.05.2020 13:24
Anahtar Kelimeler:
Yoksul çocuklarKovid19
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