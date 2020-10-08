banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1152
ALTIN
478.799
DOLAR
7.8635
STERLİN
10.1993
EURO
9.2513
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Kovid-19, 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir

2030'a kadar küresel yoksulluk oranının yaklaşık yüzde 7 olabileceği kaydedildi..

08 Ekim 2020 Perşembe 09:06
Kovid-19, 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir
banner337
banner351

Dünya Bankasının yeni raporu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini ortaya koydu.

Banka, 2 yılda bir yayımlanan Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nun 2020 sayısını "Şansın tersine dönmesi" başlığıyla yayımlandı. 

Raporda, küresel çapta aşırı yoksulluğun 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez 2020'de artmasının beklendiğine dikkati çekildi. 

Kovid-19 salgınının bu yıl 88 milyon ila 115 milyon insanı aşırı yoksulluğu sürükleyeceğinin tahmin edildiği raporda, ekonomik daralmanın ciddiyetine bağlı olarak bu sayının 2021'e kadar toplam 150 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi. 

KÜRESEL YOKSULLUK ORANI 2030'A KADAR YÜZDE 7'Yİ BULABİLİR

Raporda, aşırı yoksulluk günde 1,9 dolardan az parayla yaşamak olarak tanımlanırken, bunun 2020'de dünya nüfusunun yüzde 9,1'i ila yüzde 9,4'ünü etkilemesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

banner341
Bankanın raporunda, Kovid-19 salgınından önce yoksulluk oranının bu yıl yüzde 7,9'a düşmesinin beklendiği hatırlatıldı. 

Yeni yoksulların çoğunun halihazırda yüksek yoksulluk oranlarına sahip ülkelerde olacağının belirtildiği raporda, bazı orta gelirli ülkelerin önemli sayıda insanın, aşırı yoksulluk sınırının altına düştüğünü göreceği ifade edildi. 

Raporda, yeni yoksulların yaklaşık yüzde 82'sinin orta gelirli ülkelerde olmasının beklendiğine işaret edilerek, 2030'a kadar küresek yoksulluk oranının ise yaklaşık yüzde 7 olabileceği kaydedildi. 

"ÜLKELERİN FARKLI BİR EKONOMİYE HAZIRLANMASI GEREKECEK"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi ve küresel resesyon, dünya nüfusunun yüzde 1,4'ünden fazlasının aşırı yoksulluğa düşmesine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Ülkelerin Kovid-19 sonrası farklı bir ekonomiye hazırlanmalarının gerekeceğini belirten Malpass, Dünya Bankası Grubunun gelişmekte olan ülkelerin büyümelerine devam etmelerine, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmaya yönelik çalışırken, Kovid-19'un sağlık, sosyal ve ekonomik etkilerine yanıt vermelerine yardımcı olacağını ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2020 09:18
Anahtar Kelimeler:
YoksullukKovid19Dünya Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump Ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Telefonda Görüştü
Trump Ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Telefonda Görüştü
Danimarka’da Sosyal Liberal Partide Cinsel Taciz Skandalı
Danimarka’da Sosyal Liberal Partide Cinsel Taciz Skandalı
Meksika'da Delta Kasırgası Nedeniyle Yaklaşık 40 Bin Kişi Tahliye Edildi
Meksika'da Delta Kasırgası Nedeniyle Yaklaşık 40 Bin Kişi Tahliye Edildi
Fransa'da İslam karşıtlığı
Fransa'da İslam karşıtlığı
Trump: "Bu hastalık bana tanrının bir lütfu"
Trump: "Bu hastalık bana tanrının bir lütfu"
Kanada'da plastik atıklara karşı önemli adım
Kanada'da plastik atıklara karşı önemli adım
Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı
Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı
Rusya'da askeri depoda yangın ve patlama
Rusya'da askeri depoda yangın ve patlama
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim