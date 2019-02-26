Koşu başörtüsünü satışa sunan Fransız şirket için boykot çağrısı

Nike'ın ardından Fransız Decathlon da spor yapan Müslüman kadınlar için geliştirdiği 'koşu başörtüsü'nü satışa sundu. Ancak firma Fransa'da kısa sürede sert eleştirilere hedef oldu.

Spor ekipmanları satan mağaza zinciri için sosyal medyada boykot çağrıları yapılırken, kadın milletvekilleri de firmayı, 'İslamcı modaya uyup, kadınların baskı altına alınmasına hizmet etmekle' suçladı.

Eleştirilere yine sosyal medya üzerinden cevap veren firma, amaçlarının tesettürlü kadınlara koşu ya da yürüyüş sporu için uygun ekipman sunmak olduğunun altını çizdi. Milletvekillerinin eleştirleri karşısında geri adım atmayan Decathlon, bir süredir Fas'ta satışta olan ürünün Fransa'da stoklarda kalmadığını, ancak kısa sürede yeniden satışa sunulacağını duyurdu.

İşte firmanın eleştirilere karşı yayınladığı resmi açıklama:

"Emin olun, hiçbir değerimizden vazgeçmiyoruz. Her zaman, dünyanın her yerinde spor yapmayı herkes için mümkün kılmak istiyoruz. Bu başörtüsü de koşu sporu yapan bazı kadınlar için bir ihtiyaçtı, biz de bu sportif ihtiyaca cevap veriyoruz."

Fransa'da 1976'da kurulan Decathlon'un dünya genelinde binden fazla mağazası ve 70 binden fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye pazarına 2010'da giren firma 19 mağazasıyla spor severlere hizmet veriyor.