Kosta Rika güzelinden Nobel Ödüllü Arias'a cinsel taciz suçlaması

Kosta Rika'nın eski güzellik kraliçesi, ülkenin Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Oscar Arias'ın 2015 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Yazmin Morales, eski devlet başkanıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurduklarını, daha sonra Arias'ın San Jose'deki evinde görüştükleri sırada kendisini bazı şeylere zorladığını söyledi.

Morales yaptığı açıklamada, "Beni tuttu, zorla vücuduma yaklaştı, istememe rağmen eliyle göğsüme dokundu ve beni öptü. Şoktaydım. Bu kadar tanınmış ve benim hayranlık duyduğum birinden böyle bir şey beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Oscar Arias'ın avukatı Gloriana Valladares, şikayet dilekçesinin kopyasını aldıklarını belirtti.

Valladares, 78 yaşındaki müvekkilinin hukuki sürece gösterdiği saygıdan ötürü herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.

Alexandra Arce de şikayetçi olmuştu

Hafta başında da yine nükleer silah karşıtı, barış aktivisti Alexandra Arce isimli kadın, eski Devlet Başkanı Arias hakkında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Arce von Herold, yaptığı açıklamada, 2014'te nükleer silah karşıtı eylem öncesi eski Devlet Başkanı'nın evinde yaptıkları görüşmede Arias'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

Arias Sanchez ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Masum olduğunu ve kendisini mahkemede savunacağını belirten Oscar Arias Sanchez, hiçbir kadının iradesine saygısızlık yapacak davranışı olmadığını ifade etti.

Kosta Rika'da 1986-1990 ve 2006-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Arias Sanchez, 1987'de Orta Amerika ülkelerindeki birçok çatışmanın sonlandırılmasına yönelik çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Morales’le birlikte, en az altı kadın, Arias'ın kendilerini taciz ettiğini veya onlara karşı saldırgan davrandığını dile getirdi. Ancak sadece Arce ve Morales şu ana kadar resmi olarak şikayette bulundu.

Kosta Rika Savcılığı, Arias'a yönelik cinsel taciz şikayeti aldıklarını doğrulayarak yeni şikayetin de önceki soruşturma dosyasına ekleneceğini bildirdi.