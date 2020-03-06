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Koronavirüsün Görülmediği Bulgaristan\'da Grip Salgını Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Sofya, 6 Mart 20 : Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart\'a kadar tatil edildiğini bildirdi.

Koronavirüsün Görülmediği Bulgaristan\'da Grip Salgını Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Sofya, 6 Mart 20 : Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart\'a kadar tatil edildiğini bildirdi.

06 Mart 2020 Cuma 11:39
Koronavirüsün Görülmediği Bulgaristan\'da Grip Salgını Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
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Sofya, 6 Mart 20 : Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart'a kadar tatil edildiğini bildirdi.

Henüz herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediği bildirilen ülkede, Sağlık Bakanlığı, hızla yayılan B tipi grip virüsünün vatandaşları olumsuz etkilediğini açıkladı.

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Bakanlık, ülke genelinde tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Öte yandan bu tarihe kadar ülkede, önceden planlanmış tüm ameliyatlar iptal edilirken, hastanelerde de hasta ziyaretleri yasaklandı. Bakanlık aynı zamanda spor ve kültürel etkinliklerin ertelenmesi önerisinde bulundu.

Sağlık uzmanları, B tipi grip salgınının erken teşhis edilmesi halinde tedavinin daha etkili olduğunu, teşhisin gecikmesi durumunda iyileşme sürecinin zor ve uzun sürdüğünü belirtiyor. 

(AA/ÖZ/GÜL)

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