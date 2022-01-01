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Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden iki yıl geçti

Arka arkaya pek çok varyantı görülen koronavirüse, artık günde ortalama bir milyon kişi yakalanıyor.

01 Ocak 2022 Cumartesi 08:30
Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden iki yıl geçti

Dünya genelinde vaka sayısı 288 milyon 513 bine yükseldi. Salgın nedeniyle 5 milyon 513 bin kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 253 milyon 687 bin kişiye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan ve genel salgına dönüşen Covid-19, geniş çaplı aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla küresel etkisini sürdürüyor.

Koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek olan Omicron varyantı nedeniyle dünyada vakalar hızla artıyor.

Yolcu gemileriyle seyahate çıkılmaması uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 700 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk sayısında da ciddi artış var. Ülkede vakaların önüne geçmek için özel işletme çalışanları ve devlet görevlilerine yönelik aşı zorunluluğu uygulaması yapılıyor. Aşı olmayı reddettiği için görevden alınan deniz piyadesi sayısı 206'ya yükseldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yolcu gemilerinde artan vakalar nedeniyle gemi ile seyahate çıkılmaması uyarısı yaptı. 

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Fransız bilim insanlarından Macron hükümetine eleştiri

Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde. Fransız bilim insanları, Macron hükümetini Omicron varyantına karşı yeterli önlem almamakla eleştirdi. Fransa, İngiltere'den gelenlere seyahat kısıtlamalarını ise yılbaşı nedeniyle geçici olarak kaldırdı. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde evi olanlar Fransa üzerinden seyahat edebilecek.

Pfizer hapı için kullanım onayı

İngiltere de ağır bir tablonun görüldüğü ülkelerden. Günlük vaka sayısı 190 bine yaklaştı. İngiltere, Pfizer'ın koronavirüs hapının yetişkinlerde kullanımına onay verdi.

KKTC'de en yüksek günlük vaka sayısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgının başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bir günde 666 kişinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı bir günde ikiye katlanmış oldu. Guney Kibris Rum Kesimi'nde de en yüksek rakamlar kaydedildi.

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