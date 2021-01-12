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Koronavirüsün hızlı yayılan türü Ekvador'da da görüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandı.

12 Ocak 2021 Salı 09:35
Koronavirüsün hızlı yayılan türü Ekvador'da da görüldü
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Ekvador Sağlık Bakanı Maria Caridad Vela, yaptığı basın açıklamasında, İngiltere'nin başkenti Londra'dan 12 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü kaydetti.

Söz konusu hastanın 50 yaşında olduğunu, Londra-Madrid seferiyle Ekvador'a ulaştığına işaret eden Vela, "Hasta, Los Rios kentinde tedavi altına alındı ve onunla birlikte 14 kişi daha gözetim altında." dedi.

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Öte yandan Ekvador'da, yurt dışından gelen tüm yolculara son 10 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunlu olacak.

İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

Ekvador'da bugüne kadar 221 bin 506 kişi Covid-19'a yakalandı, 14 bin 184 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsün Hızlı Yayılan TürüEkvador Koronvirüs
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