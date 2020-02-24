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Koronavirüsü ilk kez duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

Koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.

Koronavirüsü ilk kez duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

Koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
Koronavirüsü ilk kez duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor
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Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 79 bine yaklaştı.
Çin'de koronavirüs salgınını en başında, ilk defa dünyaya duyuran yurttaş gazetecilerden ise bugün haber alınamıyor.
O gazetecilerden biri Fang Bin. Giyim mağazasında satış danışmanı olan Bin, Vuhan Hastanesi önünde çektiği videoda en az 8 ceset torbası olduğunu söylemişti. Bin, internette tanınır hale gelmesini sağlayan 40 dakikalık bu videoyu yayınladıktan sonra 2 haftadan kısa bir süre içinde ortadan kayboldu ve yaklaşık 15 gündür nerede olduğu bilinmiyor.

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Kaybolmadan önce Çinli yetkililer Bin'i ceset torbalarını saydığı videoya atıfla "yalan haber yaymakla" suçlamıştı.

 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:06
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Koronavirüsü Ilk Kez Duyuran Çinli Gazetecilerçin Basın özgürlüğü
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