banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
462.454
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7266
EURO
8.7049
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Koronavirüste sevindiren gelişme... Covid-19'u öldüren madde bulundu!

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:33
Koronavirüste sevindiren gelişme... Covid-19'u öldüren madde bulundu!
banner337
banner351

Dünya koronavirüs salgını karşısında diz çökmüş durumda. Dünyaya yayılan Covid-19 salgınından her gün artan vaka sayıları, ölümler ve ikinci dalga haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken İngiltere'den gelen bir son dakika haberi umutları artırdı.

Dünya koronavirüs salgınıyla olan mücadelesinde zor günler geçiriyor. 

Tüm dünyaya yayılan salgında ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 24 milyon 61 bin 216’ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 823 bin 513 olarak açıklandı. 

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'u yenecek bir aşı geliştirilmesi için yapılan çalışmalar da son hızla devam ediyor. Rusya, geçtiğimiz günlerde Sputnik V adını verdiği bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklamış, dünya bu haberle günlerce çalkalanmıştı. ABD, İngiltere gibi birçok ülkede daha aşı çalışmaları son aşamaya geliyor ve insanlar üzerinde yapılacak denemelere geçiliyor. 

Dünyanın koronavirüsle ilgili beklediği iyi haberse bugün İngiltere'den geldi. 

banner341
İngiliz Sky News'da yer alan habere göre İngiliz Ordusu koronavirüsü öldüren bir madde bulduğunu açıkladı. Üstelik bu madde oldukça bilinen ve herkes tarafından ulaşılabilen bir madde!

Habere göre İngiliz Ordusu virüsle ilgili çalışmaları sırasında böcek kovucu ve öldürücü spreylerin içinde yer alan Citriodiol adlı maddenin koronavirüsü öldürdüğünü keşfetti. 

Sevindirici haber  İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’ndan geldi. Burada koronavirüsle ilgili çalışma yapan bilim insanları  Citriodiol maddesinin koronavirüsü öldürdüğünü fark etti. 

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarında ve gövdesinde bulunuyor ve buradan elde ediliyor. Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sinek kovucu ya da öldürücü ilaçların doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda da uyarı yaptılar.  

Ordu yetkilileri  Citriodiol maddesinin sabun, dezenfektan gibi ürünlerin yapılması için kullanılabileceğini aktardı. Sky News, haberinde İngiliz Ordusu'nun bu maddeyi depolamaya başladığı bilgisine de yer verdi. 

 Citriodiol şimdilik operasyonel görevlerde çalışan ve ön saflarda yer alan askerlerin şüpheli temaslarda kendilerini dezenfekte etmesi için kullanılacak. 

Ancak Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanları, Citriodiol maddesinin koronavirüsten korunmak için tek başına düşünülmemesi gerektiğini ve salgının başından beri uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiğinin de altını ısrarla çiziyorlar. 

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2020 20:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Toplu Mezar Bulguları 1800'lerdeki Bir Salgına İşaret Ediyor
Japonya'da Toplu Mezar Bulguları 1800'lerdeki Bir Salgına İşaret Ediyor
Nato, Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Nato, Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Afrika'da 20 Bin Çocuk Kayıp
Afrika'da 20 Bin Çocuk Kayıp
Amerikan ilaç şirketi Covid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Amerikan ilaç şirketi Covid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 182 Bin 470'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 182 Bin 470'e Yükseldi
Yunanistan, İyon Denizi'ndeki Kara Sularını 6 Milden 12 Mile Çıkarmayı Planlıyor
Yunanistan, İyon Denizi'ndeki Kara Sularını 6 Milden 12 Mile Çıkarmayı Planlıyor
Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırması, Bir Bakterinin Mars'a Yolculuğa Dayanabileceğini Ortaya Koydu
Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırması, Bir Bakterinin Mars'a Yolculuğa Dayanabileceğini Ortaya Koydu
Dünya Genelinde Covid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 24 Milyon 70 Bini Geçti
Dünya Genelinde Covid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 24 Milyon 70 Bini Geçti
Almanya, Ab Dışındaki Ülkelere Seyahat Uyarısını 14 Eylül’e Kadar Uzattı
Almanya, Ab Dışındaki Ülkelere Seyahat Uyarısını 14 Eylül’e Kadar Uzattı
Afganistan'da Sel Felaketi
Afganistan'da Sel Felaketi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim