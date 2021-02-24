banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), uçak yolculuklarında kullanılacak uygulamanın yakında hazır olacağını açıkladı. Kartlarda, kişilerin aşı ve test bilgileri yer alacak.

24 Şubat 2021 Çarşamba 08:45
Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor
banner337
banner391

Uluslararası seyahatlerde "Dijital Seyahat Kartı" uygulaması başlıyor.

Açıklama, Kanada merkezli Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden geldi. Mobil uygulamanın birkaç hafta içerisinde hazır olacağı duyuruldu.

PCR testi ve aşı bilgileri yer alacak

Dijital seyahat kartı, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek. Kartta yolcuların koronavirüs testi ve aşı bilgileri bulunacak.

banner341
Testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden yapılan açıklamada, dijital kartların uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde önemli olacağı belirtildi.

Mobil cihazlarda kullanılacak

Mobil uygulamanın bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağı ifade edildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine göre, salgın döneminde sektördeki talep önceki yıla oranla yüzde 70 azaldı.

Sektör temsilcileri, dijital seyahat kartı uygulamasının talepleri hızlı bir şekilde yükseltemeyeceği görüşünde.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dijital Seyahat Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!
Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki
Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı
Yunanistan'da "Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye aittir" yazan dergi toplatıldı
Paris'te 2 bölgesinde belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı
Paris'te 2 bölgesinde belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim