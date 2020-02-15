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Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor. 

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor. 

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor

Ankara, 15 Şubat 20 (.): Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor. 
SkyNews'in haberine göre, Beijing Daily gazetesine demeç veren Çinli yetkililer, seyahatleri sona eren ve Pekin'e dönen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini toplumdan tecrit etmelerinin veya belirlenmiş karantina merkezlerine gitmelerinin emredildiğini söyledi. 
Yetkililer, emre uymayanların cezalandırılacağı uyarısında bulunurken bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermedi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 64 bin 400'ü geçmişti.

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Son olarak Mısır'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğinin duyurulmuştu. 
Kovid-19 salgını nedeniyle 1384 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1381'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Filipinler'de, biri de Japonya'da yaşandı. 
(AA/TUĞ/SEL)
 

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Son Güncelleme: 15.02.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
ÇinPekinKoronavirüs
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