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Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi\'nde İptaller Artıyor

TEKNOLOJİ DEVLERİ NVİDİA, ERİCSSON VE LG\'DEN SONRA AMAZON DA BARSELONA\'DAKİ MOBİL DÜNYA KONGRESİ\'NE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi\'nde İptaller Artıyor

TEKNOLOJİ DEVLERİ NVİDİA, ERİCSSON VE LG\'DEN SONRA AMAZON DA BARSELONA\'DAKİ MOBİL DÜNYA KONGRESİ\'NE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:15
Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi\'nde İptaller Artıyor

TEKNOLOJİ DEVLERİ NVİDİA, ERİCSSON VE LG'DEN SONRA AMAZON DA BARSELONA'DAKİ MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI
Madrid, 10 Şubat 20 : Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı olarak bilinen, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC), koronavirüs salgını dolayısıyla katılmama kararı alan şirketlerin sayısı artıyor.
LG, Ericsson ve Nvidia'dan sonra Amazon şirketi de MWC'ye katılamayacağını açıkladı.
İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Amazon şirketinin sözcüsü, "Yeni koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam etmesinden dolayı Amazon, Barselona'daki 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde stant açmayacak ve kongreye katılmayacak." dedi.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, MWC'deki iptallere ilişkin cumartesi günü yaptığı değerlendirmede, koronavirüse karşı gerekli her türlü önlemi aldıklarını belirtip, bu salgına ilişkin "sosyal alarm yaratacak söylemlerden kaçınılmasını" istemişti. 
GSMA'DAN YENİ ÖNLEMLER

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Bu arada Dünya GSM Birliği (GSMA), iptallere rağmen MWC'de katılımın yüksek olduğunu vurgulayıp ek önlem aldı.
GSMA, Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin MWC fuar alanına alınmayacağını, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurdu. 
GSMA geçen haftaki açıklamasında, MWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirileceğini bildirip, koronavirüs salgınına karşı katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.
Birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye her yıl 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor.
MWC'nin Barselona kentine ekonomik katkısı 450 milyon avronun üzerinde olurken, iptallerden dolayı bu yıl düşüş olabileceği belirtiliyor. 
(AA/ÖZ/HÖ)
 

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