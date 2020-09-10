Koronavirüs Salgınında Can Kaybı Sayısı 900 Bini Aştı

Washington, 10 Eylül 20 (TAK): Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsü salgınında can kaybı sayısı 900 bini aştı. Dünya genelinde bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı da 28 milyonu geçti.

Dünyanın modern çağda gördüğü en büyük salgınlardan biri olan korona virüsü salgınına karşı halen etkili bir aşı geliştirilebilmiş değil. Şu ana kadar dünya üzerinde 200’e yakın aşı çalışmasında sadece Rusya, aşıyı bulduğuna dair bir açıklama yaptı.

Son olarak İngiliz Oxford Üniversitesi’nin AstraZaneca firmasıyla birlikte yürüttüğü aşı çalışmasının insanlar üzerindeki denemeleri, bir deneğin aşı sonrası rahatsızlanması üzerine durduruldu.

Kuzey yarımkürede sonbahar ve kış aylarına giriliyor olması nedeniyle uzmanlar, salgında ikinci ve daha büyük bir dalganın oluşabileceği endişesini dile getiriyor.

Salgın, alınan önlemlere rağmen dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor. Halen dünyada en çok vaka görülen ülke, ABD. Son dönemde artan vaka sayılarıyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan da ikinci sıraya yükseldi.

En fazla vaka görülen ülke olan ABD’de can kaybı sayısı 200 bine yaklaşıyor. Salgının ilk günlerinde ABD’de 100 bin civarında can kaybı olacağı tahmin ediliyordu. Ancak bu rakam daha şimdiden iki katına ulaşmış durumda.

Korona virüsü salgını dünya üzerinde 200’den fazla ülke ve yerleşim bölgesinde görülüyor. Dünya genelinde salgın nedeniyle her gün binin üzerinde kişi hayatını kaybediyor.

(VOA/FG)