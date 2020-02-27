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Koronavirüs (covid-19) Nedeniyle  Japonya\'da İlk Ve Orta Dereceli Okullar Mart Ayında Kapalı Olacak

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Japonya hükümeti, yerel yönetimlere, koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların Pazartesi gününden itibaren kapatılması ve Mart ayı boyunca kapalı tutulması talimatı verdi.

Koronavirüs (covid-19) Nedeniyle  Japonya\'da İlk Ve Orta Dereceli Okullar Mart Ayında Kapalı Olacak

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Japonya hükümeti, yerel yönetimlere, koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların Pazartesi gününden itibaren kapatılması ve Mart ayı boyunca kapalı tutulması talimatı verdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:05
Koronavirüs (covid-19) Nedeniyle  Japonya\'da İlk Ve Orta Dereceli Okullar Mart Ayında Kapalı Olacak
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Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Japonya hükümeti, yerel yönetimlere, koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların Pazartesi gününden itibaren kapatılması ve Mart ayı boyunca kapalı tutulması talimatı verdi.

Japonya Başbakanı ŞinzoAbe "Hükümet, çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor" dedi.

Japonya'da bugün ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde 13 kişide daha Covid-19 adı verilen rahatsızlığa yol açan koronavirüs görüldüğü açıklandı. Bu kişilercden ikisi çocuk.

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40'lı yaşlarındaki bir kadında ise ikinci kez virüs görüldüğü açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle yazın başkent Tokyo'da olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak Japonya'da olimpiyat meşalesinin yolculuğunun daraltılması gündemde.

Şu ana kadar Japonya'da koronovirüs sonucu sekiz kişi öldü. Bu kişilerden dördü DiamondPrincess adlı yolcu gemisindeydi.

(BBC/ÖZ/ŞEB)

 

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