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Koronavirüs Almanya\'da Da Can Aldı

KUZEY-REN VESTFALYA EYALETİNDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs Almanya\'da Da Can Aldı

KUZEY-REN VESTFALYA EYALETİNDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

09 Mart 2020 Pazartesi 17:14
Koronavirüs Almanya\'da Da Can Aldı
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KUZEY-REN VESTFALYA EYALETİNDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Berlin, 9 Mart 20 : Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken Almanya'da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü.

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Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, bu sabah, Almanya’da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

(AA/RU/YIL)
 

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