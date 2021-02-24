Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 112 milyon 660 bin 52, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 496 bin 901 ,iyileşen kişi sayısı ise 88 milyon 253 bin 443.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 897 bin 718.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 30 bin 176,

- Brezilya 10 milyon 260 bin 621,

- Rusya 4 milyon 189 bin 153,

- İngiltere 4 milyon 134 bin 639,

- Fransa 3 milyon 609 bin 827,

- İspanya 3 milyon 629 bin 891,

- İtalya 2 milyon 832 bin 162,

-Türkiye 2 milyon 655 bin 633,

-Almanya 2 milyon 405 bin 263,

-Yunanistan 182 bin 783,

-Güney Kıbrıs 33 bin 567,

-KKTC 3248.