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Koronavirüs'ten son 24 saatte 108 kişi daha öldü

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 1017’ye, virüs teşhisi koyulanların sayısı 42 bin 638’e yükseldi.

Koronavirüs'ten son 24 saatte 108 kişi daha öldü

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 1017’ye, virüs teşhisi koyulanların sayısı 42 bin 638’e yükseldi.

11 Şubat 2020 Salı 08:47
Koronavirüs'ten son 24 saatte 108 kişi daha öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.

NCP bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1017’ye ulaştı.

Ayrıca, Çin anakara kası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu.

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Son 24 saatte can kaybı 108

Bu arada, Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşandı. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak aktarıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs ölümler
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