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Koronavirüs salgınında dünyadaki son durum

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 375 milyonu, can kaybı 5 milyon 680 bini geçti. ABD'de şimdiye dek 25 eyalette omicronun alt varyantı BA.2 tespit edildi. Rusya ve Hollanda'da da en yüksek günlük vaka sayıları görüldü.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:00
Koronavirüs salgınında dünyadaki son durum

ABD'de Omicron alt varyantı BA.2  yayılıyor. 25 eyalette tespit edilen varyantın Omicrondan 1.5 kat daha bulaşıcı olduğu ancak daha hafif atlatıldığı belirlendi.

ABD'de yapılan bir araştırmada üçüncü doz aşıların alt varyanta karşı Omicrona oranla daha etkili olduğu ifade edildi.

Rusya'da art arda günlük vaka rekoru

Rusya'da 10 gün üst üste rekor seviyede günlük vaka görüldü.

100 bin vaka sınırının aşılmasının ardından bir günde 121 binden fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Can kaybı ise 617 oldu.

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Fotoğraf: AP

Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 75 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi.

İran: Grip belirtisi taşıyanlar kendisini COVID-19 bulaşmış saymalı

İran'da grip belirtisi taşıyanlara kendilerini koronavirüs bulaşmış saymaları gerektiği açıklandı. Korona ile Mücadele Konseyi'nin Bilim Komitesi, yapılan testlerin yarısının negatif çıkmasını aldatıcı olarak niteledi.

Ülkede Omicron varyantının bulaştığı kişilerin büyük bölümünün de aşısız olduğu vurgulandı. İran'da 10 milletvekilinde virüs tespit edilmesi üzerine mecliste herkese test yapılması gündemde.
 

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